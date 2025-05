Zidane : Deschamps confirme ! L'annonce qui acte son arrivée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En début d’année, Didier Deschamps annonçait à la surprise générale son départ de l’équipe de France au terme de la Coupe du monde 2026. Le départ du sélectionneur tricolore n’est pas pour tout de suite, mais il est bel et bien acté comme l’a assuré le principal concerné au micro de Téléfoot.

Nommé à la tête de l’équipe de France en 2012, Didier Deschamps a annoncé son départ au terme de son contrat, prenant fin au terme de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau, confiait-il en janvier sur TF1. On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu’elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences ».

Zidane, successeur légitime Rapidement, le nom de Zinedine Zidane est apparu pour venir succéder à Didier Deschamps. Le Ballon d’Or 1998 n’a jamais caché son intention de prendre les rênes de l’équipe de France et attend patiemment depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021. Après avoir connu une première déception en 2022 en voyant Deschamps prolonger, Zidane n’aura pas la même déconvenue en 2026.