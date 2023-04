Zidane : C'est confirmé, le PSG va faire face à un gros problème

La rédaction

L'arrivée d'un entraîneur tient à peu de chose. Si le PSG ne parvient pas à faire venir Zinedine Zidane l'année prochaine, ce sera à cause du licenciement de Julian Nagelsmann du Bayern Munich. Car l'entraîneur allemand est apprécié de la direction du Real Madrid qui pourrait faire face au départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. Sauf que Chelsea semble avoir passé la seconde pour faire venir le jeune entraîneur de 35 ans, suite aux résultats peu mirobolants de Graham Potter. Si ça se réalise, cela ne fera pas les affaires du PSG.

Le PSG, Chelsea et le Real Madrid pourraient, sauf retournement de situation, se séparer de leur entraîneur en fin de saison. Il va donc falloir rapidement réfléchir et se mettre à discuter avec les entraîneurs libres. Et pour le PSG, il semblerait que les planètes s'alignent pour accomplir le rêve du Qatar : faire venir Zidane.

Chelsea apprécie Nagelsmann

Selon des informations de Fabrizio Romano, les résultats de Graham Potter ne parviennent pas à convaincre la direction des Blues de Chelsea. Il serait sous une pression croissante, d'après le journaliste italien. Conséquence, les dirigeants londoniens se penchent déjà vers l'avenir quant à leur futur coach et Julian Nagelsmann, tout juste débarqué du Bayern Munich cocherait toutes les cases...

Le PSG l’a chassé, il va faire une fleur au Qatar pour Zidane https://t.co/0dFrgCpUuj pic.twitter.com/UOxtlbZw4B — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Un coup dur pour le PSG

Comme le10sport.com l'a révélé, le rêve du Qatar est que Zinedine Zidane s'assoit un jour sur le banc du Paris Saint-Germain. Son profil était déjà à l'étude cet été, mais c'est finalement Christophe Galtier qui avait pris les rênes du club parisien, Zidane attendant alors la fin de la Coupe du monde et le probable départ de Didier Deschamps de la tête des Bleus. Mais Deschamps a prolongé jusqu'en 2026, brisant le rêve immédiat de Zizou. Sauf que si Julian Nagelsmann part à Chelsea plutôt qu'au Real Madrid, le club espagnol pourrait se tourner à nouveau vers le Ballon d'Or français et ainsi briser le rêve du Qatar et du PSG.