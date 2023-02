Zidane bien aidé par l’OM… pour signer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en proie au doute au PSG avec les grandes difficultés rencontrées par son équipe, Christophe Galtier n’est pas encore certain de terminer la saison. Selon Daniel Riolo, un revers le week-end prochain contre l’OM pourrait même acter son départ, ce qui laisserait le champ libre à Zinedine Zidane…

Ce n’est plus un secret pour personne, le Qatar rêve d’attirer Zinedine Zidane sur le banc du PSG conformément aux révélations du 10sport.com datant du mois de juin dernier. D’ailleurs, dans un entretien accordé au Figaro vendredi, l’ancien entraîner du Real Madrid se rendait disponible : « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », a indiqué Zidane. Mais il faudra pour cela que le PSG décide de se séparer de Christophe Galtier…

Plan B du PSG après Zidane, «la chance de sa vie» https://t.co/blF6cFquVL pic.twitter.com/6RKTAwrR83 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Le match contre l’OM fatal à Galtier ?

Et dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a annoncé dimanche soir que l’entraîneur du PSG pourrait être remercié la semaine prochaine en cas de défaite contre l’OM : « Si Christophe Galtier sautait ce dimanche en cas de défaite ? Bien sûr, sûr et certain. Il n'y a pas de doute, c'est une information. Et son sort ne s'est pas amélioré, parce qu'une élimination contre le Bayern provoquera la même chose. C'est juste qu'il y a une affaire de timing avec le match contre l'OM, mais une défaite contre Lille, quatre de suite, c'était pas possible », a-t-il expliqué.

« Il est à bout »