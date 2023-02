Messi quitte le PSG, l’incroyable scénario de la presse espagnole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi est toujours en pleine réflexion pour son avenir. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le PSG reste confiant pour sa prolongation, mais en Espagne, on imagine encore La Pulga plier bagage après ses deux saisons dans la capitale.

Bientôt libre, Lionel Messi n’a pas encore pris sa décision pour la suite de sa carrière. L’international argentin douterait encore d’une prolongation avec le PSG, alors que les discussions se poursuivent autour d’un nouveau bail. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le club de la capitale croit en tout cas en ses chances et se montre confiant, mais en Espagne, on pense encore à un retour de La Pulga au FC Barcelone.

« Je ne pense pas qu'il reviendra au Barça », affirme le père de Messi

Pourtant, Jorge Messi, père du septuple Ballon d’Or, s’est montré clair cette semaine au moment d’évoquer un retour du côté du Camp Nou. « Je ne pense pas qu'il reviendra au Barça. Les conditions ne sont pas remplies , a-t-il indiqué. Nous n'avons pas parlé à Laporta et il est sous contrat au PSG. » Une sortie qui n’empêche pas la presse espagnole de fantasmer sur l’avenir de Leo Messi.



Le PSG perd Neymar, Messi va en profiter https://t.co/U3BMWaSkZR pic.twitter.com/G6Nb2IJr1U — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

« Le timing est idéal » : la presse espagnole imagine le scénario parfait pour le départ de Messi