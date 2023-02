Plan B du PSG après Zidane, «la chance de sa vie»

Pierrick Levallet

Incontrôlable face au LOSC ce dimanche, Luis Campos n'a pas hésité à descendre sur le bord du terrain pour prodiguer des conseils aux joueurs à la place de Christophe Galtier. Le conseiller football a pris, l'espace d'un instant, la place de l'entraîneur du PSG. Mais pour Daniel Riolo, il ne faut pas attendre à une critique de ce dernier à l'égard de Luis Campos vu ce qu'il lui a offert l'été dernier.

Ce dimanche, le PSG a mis un terme à une terrible série. Resté sur trois défaites consécutives, le club de la capitale a fini par décrocher son premier succès depuis le 8 février dernier en s’imposant face au LOSC au Parc des Princes (4-3). Au cours de la rencontre, Luis Campos est descendu au bord du terrain pour donner des consignes aux joueurs, prenant l’espace d’un instant la place de Christophe Galtier. Si l’on pourrait s’attendre à quelques critiques du côté de l’entraîneur parisien à l’égard de Luis Campos après cette scène absolument surprenante, Daniel Riolo pense qu’il ne dira rien au vu de l’opportunité que le conseiller football lui a offert l’été dernier.

«C’est sa marionnette», il balance sur le fonctionnement au PSG https://t.co/oUnQVfEVML pic.twitter.com/aYSXkUwzw5 — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

«Il ne vient jamais au PSG si Campos ne l'emmène pas»

« Leur histoire à Lille est intimement liée. Il est venu, il a la chance de sa vie d'entrainer le PSG, le plus gros contrat de sa vie parce que Campos l'a appelé et l'autre au téléphone a dû se dire : "qui moi ?" Il a dû se demander s'il n'y avait pas eu une erreur : "Tu t'es trompé de numéro ?" (...) Jamais de la vie, son destin était là. Peu importe ses qualités, c'est Campos qui lui dit de venir. Il ne vient jamais au PSG si Campos ne l'emmène pas, donc il ne va pas critiquer Campos pour ce qu'il a fait aujourd'hui (dimanche) » a-t-il lancé au micro de l’ After Foot sur RMC .

Campos a recalé Zidane pour Galtier

Au départ, le Qatar avait un grand rêve pour remplacer Mauricio Pochettino. Le pays hôte de la dernière Coupe du monde voulait voir Zinédine Zidane à la tête du PSG. Mais finalement, comme le10Sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Luis Campos a porté son choix sur Christophe Galtier. Ayant quitté l’OGC Nice en de mauvais termes, l’entraîneur français s’est vu le projet parisien lui être proposé. Et il n’a pas hésité un seul instant.