Zidane au PSG ? Son ami est prêt à le tacler

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid il y a plus d’un an et demi, Zinédine Zidane reste un objectif pour le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier ne semble en effet pas convaincre et une élimination en Ligue des Champions pourrait lui être fatale et après le refus de la saison dernière, l’ancien numéro 10 des Bleus pourrait bien céder cette fois.

L’échec avec l’équipe de France pousse Zinédine Zidane à revoir sa position et si nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il a éconduit les avances du PSG au printemps dernier, les choses pourraient avoir changé.

Fiasco avec Neymar, le PSG pousse un gros coup de gueule https://t.co/wL8GLYf49t pic.twitter.com/kqfG2cbitd — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Dugarry est prêt pour critiquer Zidane

Car cela fait plus d’un an et demi qu’il est sans club et un projet comme celui du PSG ferait saliver n’importe quel entraineur, même Zidane. En tout cas, son ami Christophe Dugarry est prêt à l’accueillir. « Est-ce que je vais réussir à garder le même ton si Zidane entraîne un jour le PSG ? Oui, je pense… Vous en doutez ? » a confié l’ancien coéquipier de ZZ, dans un entretien accordé au Parisien . « Quand il y a eu des périodes de pression au Real Madrid, je ne me suis pas caché. Après, Zizou est mon ami de toujours, on se connaît depuis qu’on a 13 ans mais mon métier c’est de donner mon avis en disant souvent des bêtises ».

« Zizou est intelligent et sait faire la part des choses »