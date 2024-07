Xavi Simons - PSG : C’est bouclé à «99%» !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Xavi Simons, il se pourrait bien que l’histoire d’amour qui n’a jamais réellement débuté soit déjà sur le point de se terminer. Le journaliste Fabrizio Romano annonce un nouveau départ en prêt pour l’international néerlandais de 22 ans avant un transfert définitif en 2025.

Xavi Simons a déposé ses valises au PSG après avoir quitté le FC Barcelone en 2019. Depuis, malgré quelques apparitions en équipe première, c’est avec les U19 que Simons avait brillé au Paris Saint-Germain avant de s’en aller vivre d’autres expériences au PSV Eindhoven et puis au RB Leipzig la saison passée en prêt. le10sport.com vous dévoilait le 28 mai dernier que rien n’était fait dans le feuilleton Xavi Simons puisque le PSG ne disposait pas de la réponse du milieu offensif néerlandais qui était jusqu’à la semaine dernière et la demi-finale perdue par les Pays-Bas face à l’Angleterre (2-1), engagé à l’Euro.

Le programme connu à 99% pour Xavi Simons ?

Mais désormais, tout serait plus clair dans le feuilleton Xavi Simons. Le journaliste Fabrizio Romano affirme ces dernières heures que le dénouement de l’opération Xavi Simons au PSG serait connu à « 99% ». Et pour cause, un nouveau départ en prêt serait au programme, mais ce ne serait pas pour s’aguerrir afin que le Paris Saint-Germain puisse compter sur lui pour la saison 2025/2026. En effet, la prochaine étape serait un transfert définitif au retour de son futur prêt. En l’état, le RB Leipzig, le Bayern Munich, Manchester United et Newcastle seraient les options les plus probables pour Simons.

Le PSG annonce la couleur !

Et en effet, il semblerait que le PSG n’ait clairement pas l’intention de vendre Xavi Simons en l’état. Le journaliste Duncan Castles dévoilait la semaine dernière pendant The Transfers Podcast que le plan du Paris Saint-Germain était de s’appuyer sur Xavi Simons pendant la saison à venir. Si jamais le principal intéressé refusait d’intégrer l’effectif de Luis Enrique, le projet serait de le prêter pour une saison. Pour ce qui est d’une vente définitive, il faudrait dégainer une offre de transfert de 100M€ afin que le PSG accepte de prendre cette option en considération. Le décor est planté.