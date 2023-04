Voilà les deux prochains transferts du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien décidée à redresser la barre la saison prochaine et à faire oublier cet exercice 2022-2023 relativement chaotique, la direction du PSG se penche plus que jamais sur le recrutement. Et Luis Campos vise l’arrivée d’un attaquant ainsi que celle d’un autre défenseur central en plus de Milan Skriniar.

Nommé au poste de conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos a rapidement été pointé du doigt pour son recrutement décevant. Le Portugais n’avait pas réussi à attirer le défenseur central tant attendu, et la plupart de ses recrues (Soler, Ruiz, Ekitike, Sanches) ont flopé ces derniers mois avec le PSG.

Le PSG rêve d’un transfert à 100M€, c’est la folie sur le mercato https://t.co/T4z2kDAAlL pic.twitter.com/etNpGjsUF4 — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Le PSG vise un défenseur et un attaquant

Alors à quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival à venir au PSG ? Selon les révélations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, Luis Campos avance sur le recrutement d’un autre défenseur central en plus de l’arrivée de Milan Skriniar (Inter Milan) qui est déjà actée. Par ailleurs, le conseiller sportif du PSG souhaite bien évidemment recruter un attaquant.

Quel pouvoir pour Campos ?