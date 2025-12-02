Vinicius Junior au PSG : La folle annonce de Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il est en difficulté depuis quelques mois au Real Madrid, Vinicius Junior pourrait bien partir dans les prochaines semaines. Cependant, en privé, Neymar lui aurait fortement conseillé de ne pas rejoindre le PSG.

Depuis que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, la situation de Vinicius Junior n'est plus du tout la même. Désormais dans l'ombre de l'attaquant français, le deuxième du Ballon d'Or 2024 envisagerait même de ne pas prolonger son contrat avant de quitter le club merengue. Si jamais cela se produit, peu de clubs seraient en mesure de s'offrir la star brésilienne. Le PSG en fait partie.

Neymar fait passer un message à Vinicius Cependant, selon les informations d'OK Diario, Neymar aurait d'ores-et-déjà prévenu son ami Vinicius Junior de ne pas quitter le Real Madrid, et encore moins pour rejoindre le PSG. En 2017, Neymar avait quitté le FC Barcelone pour sortir de l'ombre de Lionel Messi et devenir le leader du PSG, mais il semble aujourd'hui regretter son choix. C'est la raison pour laquelle il aurait conseillé à Vinicius de rester au Real, mais si pour évoluer dans l'ombre de Kylian Mbappé.