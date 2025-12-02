Vinicius Junior au PSG : La folle annonce de Neymar !

Alors qu'il est en difficulté depuis quelques mois au Real Madrid, Vinicius Junior pourrait bien partir dans les prochaines semaines. Cependant, en privé, Neymar lui aurait fortement conseillé de ne pas rejoindre le PSG.
Depuis que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid, la situation de Vinicius Junior n'est plus du tout la même. Désormais dans l'ombre de l'attaquant français, le deuxième du Ballon d'Or 2024 envisagerait même de ne pas prolonger son contrat avant de quitter le club merengue. Si jamais cela se produit, peu de clubs seraient en mesure de s'offrir la star brésilienne. Le PSG en fait partie.
Neymar fait passer un message à Vinicius
Cependant, selon les informations d'OK Diario, Neymar aurait d'ores-et-déjà prévenu son ami Vinicius Junior de ne pas quitter le Real Madrid, et encore moins pour rejoindre le PSG. En 2017, Neymar avait quitté le FC Barcelone pour sortir de l'ombre de Lionel Messi et devenir le leader du PSG, mais il semble aujourd'hui regretter son choix. C'est la raison pour laquelle il aurait conseillé à Vinicius de rester au Real, mais si pour évoluer dans l'ombre de Kylian Mbappé.
Xabi Alonso continue à attendre la connexion Mbappé-Vinicius
L'interview de Neymar devrait clairement soulager Xabi Alonso qui a récemment affirmé vouloir s'appuyer sur le duo Mbappé-Vinicius. « Cette connexion, cette qualité, cette complicité, la bonne entente qu'ils ont, ça se voit sur le terrain. L'autre jour (lors de la victoire 4-3 contre l'Olympiakos, en Ligue des champions), c'était très spectaculaire. C'est dommage que Vinicius (Junior) n'ait pas pu marquer », confiait le coach du Real Madrid en conférence de presse.