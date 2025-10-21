Vinicius Jr à l’OM : Le transfert de folie !

Pierrick Levallet

L’hiver pourrait bien être mouvementé du côté de l’OM. Le club phocéen pourrait offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Le nom d’Endrick a ainsi été évoqué. Souvent comparé à Vinicius Jr, l’attaquant de 19 ans pourrait envisager un départ du Real Madrid pour se relancer dès janvier.

L’OM s’est montré très actif sur le mercato cet été. L’objectif était d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs, notamment en Ligue des champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient d’ailleurs poursuivre leur travail cet hiver. La direction marseillaise ne serait pas contre offrir de nouvelles solutions au technicien italien pour la seconde partie de saison.

Endrick dans le viseur de l'OM ? Dans cette optique, le nom d’Endrick est souvent revenu ces derniers temps. Comme le rapporte MARCA, le Brésilien était très attendu au Real Madrid après son arrivée lors de l’été 2024. Le club madrilène pensait avoir recruté un joueur au profil similaire à Vinicius Jr : un attaquant précoce et très prometteur. La réalité est néanmoins toute autre pour Endrick, qui peine à convaincre Xabi Alonso cette saison.