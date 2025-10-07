Verratti viré par le PSG : Les trois raisons à l’origine de son transfert !

Nommé entraineur du PSG en 2023, Luis Enrique a fait des victimes dès son arrivée. En effet, Marco Verratti n’entrait pas dans les plans de l’Espagnol et a ainsi été prié de faire ses valises. Très apprécié à Paris, le milieu italien a alors été vendu au Qatar. Comme expliqué par Fabrice Hawkins, ce transfert de Verratti aurait d’ailleurs été motivé par 3 raisons précises.
Arrivé dans l’anonymat le plus total au PSG en 2012, Marco Verratti s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous du public parisien. Un cote de popularité qui n’a toutefois pas empêché Luis Enrique de se séparer de l’Italien en 2023. Nommé entraîneur du club de la capitale, l’Espagnol ne comptait pas sur Verratti, qui a alors été vendu au Qatar. Une décision forte au PSG loin d’être anodine visiblement…
Un lien avec l’émir du Qatar fatal ?
Si Marco Verratti a été invité à quitter le PSG, ce serait pour 3 raisons précises : son lien avec l’émir du Qatar, son lien avec Lionel Messi, son lien avec Neymar. Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins a alors expliqué : « Verratti est adoré au Qatar. Tous les joueurs qui vont au Qatar après le PSG sont très appréciés à Doha. C’est l’un des rares joueurs du PSG à avoir un lien avec l’émir, qui n’a pas des liens avec énormément de joueurs. Il avait ce lien là qui lui permettait certaines choses ».
« Il avait parfois les manies de superstar d’un Neymar ou Messi »
Le journaliste de RMC a ensuite confié concernant les raisons de ce départ de Marco Verratti du PSG : « Il avait aussi une proximité avec Neymar et Messi. Verratti était adoré même idolâtré par les jeunes, mais certains ont fini par en avoir un peu marre. Un changement a provoqué ce désamour. Il était très gentil Verratti, mais il a commencé à se montrer un peu moins à l’écoute et présent pour certains joueurs. Il avait parfois les manies de superstar d’un Neymar ou Messi et ça a été moins apprécié ».