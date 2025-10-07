Verratti viré par le PSG : Les trois raisons à l’origine de son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraineur du PSG en 2023, Luis Enrique a fait des victimes dès son arrivée. En effet, Marco Verratti n’entrait pas dans les plans de l’Espagnol et a ainsi été prié de faire ses valises. Très apprécié à Paris, le milieu italien a alors été vendu au Qatar. Comme expliqué par Fabrice Hawkins, ce transfert de Verratti aurait d’ailleurs été motivé par 3 raisons précises.

Arrivé dans l’anonymat le plus total au PSG en 2012, Marco Verratti s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous du public parisien. Un cote de popularité qui n’a toutefois pas empêché Luis Enrique de se séparer de l’Italien en 2023. Nommé entraîneur du club de la capitale, l’Espagnol ne comptait pas sur Verratti, qui a alors été vendu au Qatar. Une décision forte au PSG loin d’être anodine visiblement…

Un lien avec l’émir du Qatar fatal ? Si Marco Verratti a été invité à quitter le PSG, ce serait pour 3 raisons précises : son lien avec l’émir du Qatar, son lien avec Lionel Messi, son lien avec Neymar. Pour 100% PSG, Fabrice Hawkins a alors expliqué : « Verratti est adoré au Qatar. Tous les joueurs qui vont au Qatar après le PSG sont très appréciés à Doha. C’est l’un des rares joueurs du PSG à avoir un lien avec l’émir, qui n’a pas des liens avec énormément de joueurs. Il avait ce lien là qui lui permettait certaines choses ».