Verratti enfin remplacé : Un joueur «absolument extraordinaire» signe au PSG !

En 2022, le PSG décide de lâcher 40M€ sur un grand talent du FC Porto à savoir Vitinha. Un choix qui a porté ses fruits puisque l'international portugais est devenu un joueur clé de Luis Enrique. Pour Daniel Riolo, Vitinha a même déjà largement fait oublier Marco Verratti, qui a quitté le PSG en 2023.

En 2023, le PSG laisse filer Marco Verratti au Qatar 11 ans après son arrivée. Un départ marquant pour les supporters parisiens, mais le club de la capitale avait anticipé en recrutant Vitinha un an plus tôt pour 40M€. Troisième au classement du Ballon d'Or, le Portugais a même fait oublier le petit Italien pour Daniel Riolo.

Vitinha le successeur parfait de Verratti « Vitinha est un joueur absolument hors norme. Il va certainement être dans le Top 3 du Ballon d’Or et c’est largement mérité. Je me souviens quand il est arrivé, l’ensemble des observateurs doutaient, mais quelle recrue ! Quelle recrue Vitinha, et Neves on n’en parle même pas, mais Vitinha, c’est un joueur absolument extraordinaire », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.