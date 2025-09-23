Mercato de folie : L'énorme annonce de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a encore flambé sur le mercato en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Et Medhi Benatia ne cache pas sa joie de voir déjà les nouveaux Marseillais s'imposer comme s'ils étaient là depuis longtemps, ce qui a permis à l'OM de battre le PSG lundi soir (1-0).

Encore une fois, l'OM aura été l'un des clubs les plus actifs durant le mercato. Le club phocéen a effectivement recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs qui n'ont pas perdu de temps pour s'acclimater. En effet, contre le PSG lundi soir, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Timothy Weah, Emerson Palmieri ou encore Matt O'Reily ont livré un gros match, ce qui réjouit Medhi Benatia.

Benatia s'enflamme pour le mercato « Comme je l'ai dit, on est sur la deuxième année du projet, mais il y a pas mal de changements, voulus et assumés. Après la trêve internationale et le match de Lorient, on a pu intégrer les nouveaux. Petit à petit, ça monte en régime. On voit des joueurs comme Nayef, Pavard ou O'Reily, on dirait qu'ils sont là depuis 3-4 ans. Il faut capitaliser sur ce genre de victoire pour la suite », lance-t-il en zone mixte avant d'en rajouter une couche.