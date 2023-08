Verratti, Ekitike, Guendouzi… Toutes les infos mercato du 29 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Ça bouge pour le transfert de Verratti

Conformément aux révélations exclusives du 10sport.com, Marco Verratti se rapproche de la sortie au PSG. D’après les informations d’ Il Messaggero , Al-Arabi aurait dégainé une nouvelle offre pour le milieu de terrain italien, qui figure également sur les tablettes d'Al-Hilal mais aussi de Galatasaray selon Fanatik .



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Accord trouvé pour la vente d’Ekitike ?

Hugo Ekitike et le PSG, ça sent la fin ! Courtisé par l'Eintracht Francfort afin de pallier le départ probable de Randal Kolo Muani en direction du Parc des Princes, l'ancien attaquant du Stade de Reims ferait l'objet d'un accord entre le club allemand et le PSG selon Foot Mercato .



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Guendouzi va signer à la Lazio

Mattéo Guendouzi s'apprête à quitter l'OM ! Fabrizio Romano annonce que son départ, sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat fixée à 13M€ + 5M€ de bonus et 10% à la revente, est acté entre les deux clubs. Et Maurizio Sarri a confirmé l'arrivée imminente de Guendouzi : « Il peut certainement amener de l’énergie à la Lazio. Quand je l’ai vu jouer en Angleterre, il était énergique, avec une grande fraîcheur mentale et physique, c’est un joueur avec des caractéristiques que nous n’avons pas chez les milieux de notre équipe actuellement. Les grands noms n’ont presque jamais d’impact dans le vestiaire. On verra si ce garçon a cette capacité à transmettre son énergie compétitive », a indiqué l'entraîneur de la Lazio.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Murillo arrive pour officialiser son transfert

En quête d'un nouveau latéral droit après avoir bouclé le départ de Pol Lirola, l'OM est sur le point d'annoncer sa nouvelle recrue à ce poste ! Michael Murillo vient d'arriver à Marseille pour finaliser son arrivée en provenance d'Anderlecht dans le cadre d'un transfert à 2,5M€.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Laurent Blanc déjà menacé à l’OL ?