Vente OM : Macron appelé à l’aide, il répond en direct

Ce lundi, Emmanuel Macron est de passage à Marseille. Le président de la République est parti à la rencontre des habitants de la cité phocéenne. Au cours d'un traditionnel bain de foule, il a été interpellé par Rachid Zeroual, l'un des supporters historiques de l'OM. La vente de la formation marseillaise a été évoquée au cours de cette discussion.

Depuis plusieurs semaines, Marseille est en pleine ébullition. Il faut dire que les rumeurs sur l'arrivée d'investisseurs saoudiens à l'OM sont nombreuses. Ce qui est certain c'est que des émissaires ont bien débarqué au sein de la cité phocéenne pour prendre la température et que Frank McCourt se montre à l'écoute selon les informations exclusives du 10Sport.com. De passage à Marseille, Emmanuel Macron a, évidemment, été interrogé sur ce sujet par La Provence.

« Cette saison a été riche pour l'OM, on a vu de très belles performances de l'équipe. Je reste un supporter fidèle du club. On va d'abord observer comment le mercato va se dérouler. Je suis comme qui dirait "gourmand" de constater le résultat final (...) Ensuite je sais qu'il y a une volonté d'avancer, d'investir, donc je reste confiant. Quand je regarde la dernière saison, je pense qu'à un moment on a rêvé à la première place, et on finit assez haut. 2024 doit être l'année de la consolidation. Il y aura le renouvellement pour certains joueurs qui ont été déployés cette dernière saison. Il y a aussi une transition qui va se faire » a confié Emmanuel Macron.

« Il y a des bons entraîneurs qui sont dans les parages »