Vente ASSE : «Ils ont fait semblant», nouvelle révélation hallucinante

Depuis avril 2021, le feuilleton sur la vente de l'ASSE fait fantasmer les supporters stéphanois. A l'arrêt ces derniers mois, cette saga a repris de plus belle après la diffusion d'un entretien de Roland Romeyer, président du directoire. Mais si ce dossier traîne en longueur, ce serait, notamment, en raison de l'attitude des dirigeants stéphanois selon Guy Roux.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leurs envies de passer la main. Pourtant deux ans après, les deux hommes sont toujours au pouvoir. Pourtant à en croire les dires de Romeyer, l'ASSE est toujours en vente. Les deux hommes ont enchaîné des entretiens avec d'éventuels investisseurs afin d'avancer dans ce dossier. Dans un entretien accordé à RCF Radio, Romeyer a décrit le portrait-robot du prochain homme fort de l'ASSE.

Romeyer avait annoncé la couleur

« Je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1. Pour les gars qui reprendront le club, il faut pouvoir faire de meilleures choses que ce qu'on a fait. Il y en a plein des milliardaires ! Le problème c’est que je ne sais pas si ce seront des français, des étrangers… je ne sais pas qui achètera. » a confié le responsable. Alors que ce dossier s'agite à nouveau, Guy Roux s'est interrogé sur ce sujet. L'ancien coach de l'AJ Auxerre s'est interrogé sur l'attitude du duo Romeyer/ Caïazzo.

Guy Roux balance sur la vente de l'ASSE