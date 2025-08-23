Vente à 30M€ : La prédiction qui va dégoûter l’OM !

En situation d’échec à l’OM où il n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi, Ismaël Koné a pris la direction de Sassuolo cet été, où il a été prêté avec option d’achat. Le club italien semble déjà placer de grands espoirs en l’international canadien et notamment son président, Giovanni Carnevali, qui espère réaliser une grosse vente à l’avenir.
Arrivé à l’été 2024 et prêté à Rennes en deuxième partie de saison dernière, Ismaël Koné a de nouveau quitté l’OM lors de cette période de mercato. C’est en Italie que le milieu de terrain âgé de 23 ans évoluera désormais, à Sassuolo, qu’il a rejoint dans le cadre d’un prêt payant de 2,5M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 10M€, si le club se maintient en Serie A.
Sassuolo vise une vente à 30M€ avec Koné
Ismaël Koné tentera de se relancer après une saison difficile en Ligue 1, aussi bien à l’OM qu’à Rennes, et Sassuolo semble placer de grands espoirs en lui. Comme l’a confié son président, Giovanni Carnevali, le club italien espère réaliser une belle vente avec l’international canadien (31 sélections).
« Parmi les recrutements d’aujourd’hui qui pourrait apporter quelque chose de significatif, figure Koné »
« Parmi les recrutements d’aujourd’hui, et qui, selon moi, pourrait apporter quelque chose de significatif, figure Koné. Pourrait-il valoir 20 à 30 millions d’euros un jour ? Je l’espère, car un club comme le nôtre a certes des actionnaires très forts, comme le groupe Mapei et la famille Squinzi, mais nous privilégions toujours les jeunes joueurs », a déclaré Giovanni Carnevali, dans des propos relayés par Foot Mercato.