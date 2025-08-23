Vente à 30M€ : La prédiction qui va dégoûter l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En situation d’échec à l’OM où il n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi, Ismaël Koné a pris la direction de Sassuolo cet été, où il a été prêté avec option d’achat. Le club italien semble déjà placer de grands espoirs en l’international canadien et notamment son président, Giovanni Carnevali, qui espère réaliser une grosse vente à l’avenir.

Arrivé à l’été 2024 et prêté à Rennes en deuxième partie de saison dernière, Ismaël Koné a de nouveau quitté l’OM lors de cette période de mercato. C’est en Italie que le milieu de terrain âgé de 23 ans évoluera désormais, à Sassuolo, qu’il a rejoint dans le cadre d’un prêt payant de 2,5M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 10M€, si le club se maintient en Serie A.

Sassuolo vise une vente à 30M€ avec Koné Ismaël Koné tentera de se relancer après une saison difficile en Ligue 1, aussi bien à l’OM qu’à Rennes, et Sassuolo semble placer de grands espoirs en lui. Comme l’a confié son président, Giovanni Carnevali, le club italien espère réaliser une belle vente avec l’international canadien (31 sélections).