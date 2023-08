Une surprise de dernière minute au PSG ? L’annonce surprenante

Thomas Bourseau

Le mercato estival touche à sa fin et le PSG pourrait boucler une recrue surprise en la personne d’Ibrahim Sangaré. En effet, le milieu du PSV Eindhoven serait sur les tablettes du PSG, mais pas seulement. Pour autant, un directeur sportif sous couvert d’anonymat a lâché un avertissement aux prétendants de Sangaré.

Ibrahim Sangaré est l’un des dossiers chauds de cette fin de mercato. Le milieu de terrain du PSV Eindhoven, passé par le Toulouse FC, impressionne en Eredivisie, au point où le PSG serait sur le coup à en croire son agent qui a vendu la mèche à ESPN . D’ailleurs, selon Le Parisien, il se pourrait que le club de la capitale lance une offensive une fois que les dossiers Bradley Barcola et Randal Kolo Muani seront bouclés.

Sangaré fait tourner la tête du PSG… et de la Premier League

Néanmoins, la bataille ferait rage dans cette course à la signature d’Ibrahim Sangaré. L’international ivoirien serait une piste prioritaire aux yeux de Nottingham Forest selon The Daily Telegraph. Football Insider affirme que West Ham serait également sur les rangs.

«Sangaré est très bon ballon au pied, mais»