Transfert imminent, le PSG se joint à la bataille

Thomas Bourseau

Johan Bakayoko, du haut de ses 20 ans, affole cette fin de mercato. D’après la presse néerlandaise, le PSG serait prêt à débourser 25M€ si jamais le club venait à se rater pour Bradley Barcola. Et d’ailleurs, la porte du PSV Eindhoven semble peu à peu s’ouvrir grâce au départ imminent d’Hirving Lozano du Napoli pour le club néerlandais.

Les journées se suivent et se ressemblent au PSG en cette fin de mercato. En effet, le plan prioritaire du club parisien serait de parvenir à un accord pour les transferts de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Néanmoins, le Paris Saint-Germain semble vouloir assurer ses arrières et ferait de Johan Bakayoko une réelle alternative.

C’est la guerre totale pour Johan Bakayoko

Pire, selon Eindhovens Dagblad , le comité de direction du PSG aurait déjà préparé une offre à soumettre au PSV Eindhoven pour Johan Bakayoko, d’un montant de 25M€. Néanmoins, l’ailier de 20 ans affole la Premier League, que ce soit Liverpool, Burnley, Crystal Palace ou encore Brentford. Cependant, la porte du PSV semble doucement s’ouvrir pour le transfert de Bakayoko qui risque de mettre le feu à cette fin de mercato dans les heures à venir au vu de sa cote sur le marché.

Retour imminent de Lozano au PSV, le PSG est prévenu pour Bakayoko

En attestent les informations communiquées par le journaliste Fabrizio Romano sur son compte X. D’après ses sources, il y aurait une véritable chance que Bakayoko plie bagage avant la fin du mercato. Certains clubs pousseraient fort en coulisse pour s’attacher ses services. Johan Bakayoko verrait son départ être facilité par le fait que le PSV Eindhoven semble lui avoir trouvé un remplaçant en la personne d’Hirving Lozano, sur le point de faire son retour au PSV du Napoli.