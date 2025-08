Une superstar avec Mbappé : Le Real Madrid tient sa réponse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l’autre côté des Pyrénées, une rumeur de transfert revient occasionnellement sur le tapis dans la presse espagnole : le transfert d’Erling Braut Haaland au Real Madrid. Et d’autant plus ces derniers temps en raison des incertitudes entourant la continuité de Vinicius Jr. Haaland a signé un contrat de près d’une décennie à Manchester City et s’en est justifié.

En janvier dernier, Manchester City a annoncé le plus gros contrat de l’histoire de la Premier League. Tant au niveau de la durée du contrat que de sa valeur économique. Erling Braut Haaland signé un bail de 9 ans et demi, le liant au club mancunien jusqu’à l’été 2034 et lui rapportant un énorme pactole à la longue. Le tout, alors qu’il était question dans la presse espagnole d’une volonté du Real Madrid de le recruter dans le cadre de l’éventuelle succession de Vinicius Jr, ce qui est toujours d’actualité.

«J'ai parlé avec les dirigeants, et finalement, je les crois» En outre, Erling Braut Haaland s’engageait corps et âme envers Manchester City bien que le club ait enfreint les règles du Fair-play financier entre 2009 et 2018. Ce qui pourrait lui valoir de lourdes sanctions, de pertes de titres à expulsion de la Premier League. Pas de quoi faire vaciller Haaland au moment de trancher pour son avenir après avoir eu une discussion avec les hauts décideurs des Citizens. « J'ai parlé avec les dirigeants, et finalement, je les crois. C'est une situation tellement délicate pour moi que je ne peux même pas m'asseoir là et en parler, car je n'étais pas vraiment impliqué. Je pense donc que le club sait ce qu'il fait. Ils vont régler le problème ». a confié le Norvégien à Time Magazine.