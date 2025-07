Haaland : «Sale petite p*te», la menace de mort qui ne passe pas !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des footballeurs les plus populaires du monde, Erling Haaland reçoit malheureusement des messages controversés. L’avant-centre norvégien a publié l’un de ces derniers sur ses réseaux sociaux. Un individu l’a violemment insulté, et l’a même menacé de mort en privé, ce qui n’a pas du tout plu à la star de Manchester City.

Le football moderne et la popularité de certaines stars laissent parfois lieu à des actes totalement dénués de sens. Tous les jours, les sportifs reçoivent des messages à caractère insultant, sont victimes de harcèlement et même parfois de menaces de mort. Cela a notamment été le cas récemment pour Erling Haaland .

Haaland menacé de mort

Sur Snapchat, le Norvégien qui a célébré son 25ème anniversaire ce lundi, a publié une capture d’écran d’un message envoyé par un certain Will McHale. « J’espère que tu meurs bientôt sale petite put-. On dirait un SDF attardé va te tuer », lui a écrit ce dernier, visiblement très jeune au vu de sa photo de profil…