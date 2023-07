Une star veut le PSG, Mbappé et Neymar bloquent son transfert

Hugo Chirossel

Alors que six recrues sont déjà venues étoffer l’effectif de Luis Enrique, le PSG est encore à la recherche d’autres renforts sur le marché des transferts. En ce sens, le nom de João Félix a été lié au club de la capitale ces derniers jours. Mais cette opération serait conditionnée à un éventuel départ de Kylian Mbappé ou Neymar.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Lucas Hernandez, le PSG a officialisé mercredi l’arrivée de sa sixième recrue lors de ce mercato estival, Cher Ndour. Mais les dirigeants parisiens ne sont pas encore satisfaits et d’autres joueurs devraient débarquer d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Le PSG pense à João Félix…

Dans cette optique, le PSG aurait notamment un œil sur João Félix. De retour à l’Atlético de Madrid après avoir passé les six derniers mois à Chelsea en prêt, l’international portugais (31 sélections) ne devrait pas rester très longtemps dans la capitale espagnole. Du moins, ce serait son souhait, comme l’indique AS . D’après le journal espagnol, João Félix espérait que son départ soit bouclé avant le 10 juillet. Si cela avait été le cas, il n’aurait pas eu à effectuer la reprise de l'entraînement à l'Atlético de Madrid sous les ordres de Diego Simeone.

… en cas de départ de Mbappé ou Neymar