Une star va signer à l’OM, «ça sent bon»

Arnaud De Kanel

Accueilli en rockstar l'été dernier à l'aéroport de Marignane, Alexis Sanchez a plus que réussi sa première saison à l'OM. Mais pour le moment, le Chilien n'a toujours pas prolongé son contrat. Son agent se serait rendu sur Marseille, un signal fort selon le journaliste Thibaud Vézirian.

A son arrivée en aout dernier dans la cité phocéenne, Alexis Sanchez soulevait énormément de questions. Beaucoup se demandaient si le natif de Tocopilla avait encore les jambes pour réaliser une saison en tant que titulaire au plus haut niveau. Sanchez a fait taire les critiques assez rapidement et il s'est avéré qu'il a porté l'OM cette saison. Sa venue n'a donc rien d'un échec bien au contraire et le club phocéen aurait tout intérêt à le garder. D'ailleurs, l'opération est en bonne voie.

L'agent de Sanchez débarque à Marseille

D'après les informations de RMC Sport , l'agent d'Alexis Sanchez serait à Marseille depuis quelques jours. Fernando Felicevich pourrait entamer les choses sérieuses dans les jours à venir avec l'OM au sujet de son client. Sa venue est un bon signe selon Thibaud Vézirian.

«Il ne se déplace généralement pas pour rien»