Mercato : C’est annoncé, l’OM s’est fait berner

Thomas Bourseau

Le mercato approche et l’OM semblerait avoir une belle carte à jouer sur le marché des agents libres avec Wilfried Zaha. Néanmoins, il se pourrait que l’Ivoirien se soit servi de l’intérêt de l’OM pour bénéficier d’un meilleur contrat à Crystal Palace.

Et si après Alexis Sanchez, Pablo Longoria frappait une nouvelle fois fort sur le mercato ? Le président de l’OM aurait une jolie carte à jouer avec Wilfried Zaha dont le contrat à Crystal Palace expirera le 30 juin prochain. Bien que The Guardian annonçait que le PSG puisse faire de l’ombre à l’OM pour l’ailier ivoirien de 30 ans, 90min a expliqué que Zaha privilégierait l’OM où il aimerait disputer la prochaine édition de la Ligue des champions.

Zaha prêt à venir à l’OM ?

Foot Mercato et RMC Sport ont récemment affirmé que l’OM garderait un œil avisé sur l’évolution de la situation de Wilfried Zaha sur le marché des agents libres. Néanmoins, le journaliste Thibaud Vézirian a démenti toute offre concrète de l’OM via l’émission le Dej’ Foot . « J’ai l’information en direct avec l’agent du joueur, la seule offre qu’il a reçu, c’est la Roma, Marseille a seulement fait une prise d’info et basta. Il n’y a eu aucune proposition de la part de l’OM ».

Retournement de veste de la star de Crystal Palace