Une star va claquer la porte : L’indice lâché par l’OM

Axel Cornic

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans un peu plus d’un mois et l’Olympique de Marseille aurait déjà un objectif précis, avec le recrutement d’un milieu de terrain. Une opération qui pourrait jeter quelques doutes autour de l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg, qui pourrait faire ses valises.

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’effectif de l’OM a énormément changé. Rien que lors du mercato estival, une douzaine de recrues a débarqué à Marseille et c’est notamment le cas au milieu du terrain, avec Arthur Vermeeren ou encore de Matt O’Riley. Mais ça pourrait bien ne pas s’arrêter là...

Encore du changement au milieu L’Equipe nous a en effet récemment appris que l’OM souhaiterait recruter un nouveau milieu de terrain à l’occasion du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier 2026. Peut-être pour ajouter un nouvel élément dans la rotation de Roberto De Zerbi, mais aussi pour palier un éventuel départ.