Une star sur le départ, il fracasse le mercato du PSG

Pierrick Levallet

Ces dernières heures, Marco Verratti ne fait plus autant l'unanimité qu'avant au PSG. Le milieu de terrain est d'ailleurs annoncé sur le départ cet été. Mais Jérémy Ménez estime que le club de la capitale devrait conserver l'international italien. Il a d'ailleurs identifié le problème du joueur de 30 ans, et il viendrait du mercato parisien.

Recruté en 2012 en tant qu’espoir, Marco Verratti a très rapidement évolué aux côtés de Blaise Matuidi et de Thiago Motta au PSG. Le milieu de terrain italien s’est vite imposé dans la capitale, au point de devenir l’un des meilleurs à son poste au niveau mondial. Mais ces dernières années, le joueur de 30 ans éprouve quelques difficultés.

PSG : Le clan Verratti donne sa réponse pour un transfert https://t.co/hS5nK08GCl pic.twitter.com/IWL5QQjZl9 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Verratti sur le départ cet été ?

Marco Verratti est moins convaincant qu’avant et il est toujours autant sujet aux blessures. De ce fait, plusieurs rumeurs l’ont annoncé sur le départ cet été. Le10Sport.com a pu vous confirmer que le PSG ne comptait pas le vendre, mais le champion d’Europe 2020 est malgré tout au centre des spéculations pour son avenir malgré son contrat qui court jusqu’en 2026. Mais pour Jérémy Ménez, le problème de Marco Verratti est déjà identifié, et il ne vient pas spécialement du joueur en lui-même.

«On a du mal à remplacer la doublette Matuidi - Thiago Motta»