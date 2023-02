Une star sur le départ à Paris, le PSG lui lance un ultimatum

Amadou Diawara

A l'instar de Lionel Messi, Sergio Ramos est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Toutefois, contrairement à la Pulga, le défenseur espagnol aurait reçu un ultimatum de la part de sa direction. En effet, Sergio Ramos ne sera prolongé au PSG que si, et seulement si, il retrouve son meilleur niveau dans les prochains mois.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi et Sergio Ramos ont rejoint le PSG librement et gratuitement. Alors qu'il ont tous les deux signés un contrat de deux saisons, les stars du PSG pourraient prendre le large à l'issue de la saison, et ce, si elles ne prolongent pas d'ici-là.

C'est terminé pour cette star, le PSG a bouclé un dossier brûlant https://t.co/ej1tcC1o5O pic.twitter.com/yrjWZ7LIxo — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Sergio Ramos a la peine sportivement

Si le PSG serait déterminé à prolonger Lionel Messi, Sergio Ramos aurait encore des choses à prouver à Paris. Selon L'Equipe , la direction du club de la capitale aurait lancé un énorme ultimatum à son numéro 4.

Sergio Ramos prolongé si...