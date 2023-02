Attendu par Mbappé au PSG, il entre dans l’histoire

Thomas Bourseau

Harry Kane se trouve à un moment charnière de sa carrière puisqu’il est entré dans les 18 derniers mois de son contrat à Tottenham. Devenu meilleur buteur de l’histoire des Spurs, Kane est devenu légendaire… avant le PSG ?

Harry Kane pourrait-il être le futur compère d’attaque de Kylian Mbappé au PSG ? Depuis l’été dernier, Mbappé a dû dépanner le Paris Saint-Germain par moments en raison de l’échec du comité de direction parisien d’attirer l’attaquant de pointe tant recherché. Pour se rattraper, Luis Campos songerait à mettre la main sur l’attaquant en question lors du prochain mercato.

Kane est validé au PSG

Plusieurs options semblent être prises en considération du côté des hauts décideurs du PSG dans le cadre de cette opération XXL. Harry Kane serait l’une d’elles. D’autant plus que Kylian Mbappé apprécierait particulièrement le profil de l’international anglais au point d’être emballé par sa venue selon différents médias. Kane est validé au PSG et l’est tout particulièrement à Tottenham. L’enfant du club londonien vient d’entrer dans le panthéon des légendes de Tottenham.

Kane devient le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham