Une star rêve du PSG, il prédit une catastrophe avec Neymar et Mbappé

Depuis quelques jours, le nom de Joao Felix est associé au PSG. En difficulté à l'Atlético de Madrid, l'attaquant portugais souhaiterait partir et ferait du club parisien sa destination favorite. Une piste qui séduit Daniel Riolo qui estime toutefois que ce transfert ne serait intéressant que si Kylian Mbappé et Neymar quittaient le PSG cet été.

Cet été, le PSG va encore chercher à se renforcer. Après avoir officialisé les arrivées de Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, et Kang In-Lee le club de la capitale devrait poursuivre avec Lucas Hernandez et Cher Ndour. Et ce n'est pas tout puisque de grands joueurs offensifs sont attendus. Consicent la situation, Joao Felix serait particulièrement tenté à l'idée de rejoindre le PSG. Une possibilité évoquée par Daniel Riolo.

Riolo valide le transfert de Joao Felix, mais...

« S’il venait au PSG, je ne prendrais pas ça comme une mauvaise nouvelle à priori. Moi depuis le début, ils peuvent tous venir, ça dépend de qui part. Pour moi, le problème c’est qui part. Si ça ne bouge pas, si certains restent, je ne vois pas comment il s’en sort », explique le journaliste de RMC au micro de l' After Foot avant d'ajouter que la situation ne peut se débloquer qu'en cas de départ de Neymar ou Kylian Mbappé.

«Je ne vois pas le "+1" avec qui ça collera»