Un attaquant arrive à l'OM, c'est totalement validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va devoir s'activer afin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Iliman Ndiaye semble prendre de l'ampleur. L'attaquant de Sheffield United a d'ailleurs plusieurs fois clamé son amour pour le club phocéen, ce qui plaide clairement en sa faveur, tout comme son profil, inédit dans l'effectif marseillais comme le souligne Matthias Manteghetti.

Officiellement, l'OM ne possède pour le moment qu'un seul avant-centre de métier dans son effectif, à savoir Vitinha. Ce qui risque de ne pas suffire pour Marcelino qui évolue dans un système avec deux attaquants. Par conséquent, le club phocéen s'intéresse à Iliman Ndiaye, un profil qui plaît à Matthias Manteghetti.

L’OM fait une révélation sur son mercato https://t.co/E4Sor1MJ6T pic.twitter.com/xyPtaJvTM4 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Iliman Ndiaye à l'OM, c'est validé

« C’est un joueur de profondeur et un joueur rapide. Il a une particularité c’est qu’il peut jouer à 5-6 postes différents.[…] On l’avait découvert pendant la Coupe du monde dans un match incroyable contre l’Equateur qualificatif pour le Sénégal. […] Je valide à 100%, c’est un profil qu’on a pas, il peut jouer dans un système à deux attaquants, on pourrait même le voir côté droit ou gauche en fin de match pour faire rentrer un attaquant », assure l'ancien journaliste de Canal+ avant d'en rajouter une couche.

«Il y a ce facteur X, cette passion pour l’OM»