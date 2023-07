Mbappé provoque le PSG, la guerre est déclarée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé affole le mercato, l'attaquant du PSG est sorti du silence après l'obentition du trophée de meilleur joueur français de la saison. Et clairement, les propos de l'international français ne risque pas d'apaiser les tensions entre les deux parties. Kylian Mbappé n'a effectivement pas hésité à lâcher certains déclarations acerbes à l'égard du PSG.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l'idylle est terminée. Et pour cause, l'attaquant français a annoncé qu'il n'activerait pas son option pour prolonger, ce qui a rendu fou Nasser Al-Khelaïfi, qui ouvre désormais la porte à un transfert de sa star. Et les derniers propos de Kylian Mbappé ne devraient pas réchauffer les relations entre les deux parties.

Les sorties fracassantes de Mbappé

« Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m’a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune et j’ai eu la chance d’être observateur, il n’y a pas si longtemps que ça, avant d’être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs », lance dans un premier temps l'attaquant du PSG dans les colonnes de France Football avant d'en rajouter une couche sur ses ambitions personnelles.

«Jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup»

« On est dans une société de consommation, où prime le 'c’est bien, mais fais encore’. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris… Je pense que jouer au PSG, ça n’aide pas beaucoup car c’est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais (... ) Je repousse les limites pour moi d’abord. Les gens n’aiment pas trop qu’on dise ça, mais une carrière, c’est égoïste, c’est la tienne, c’est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C’est déjà une première clé pour me comprendre car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux. J’ai cette faim de gagner. Je ne veux pas être dans une équipe juste là pour participer. C’est pour ça que certaines fois on pense que je suis arrogant. Car je déteste juste participer. Ce n’est pas dans ma nature, ce n’est pas ce que je suis et je n’ai pas peur de dire ce que je veux quand bien même les choses ne se passent pas comme je l’aurais voulu. Je n’ai pas peur de l’échec non plus, il fait partie de la carrière d’un footballeur. Mais j’ai l’intime conviction que je suis né pour gagner et je veux le montrer à tout le monde », précise ensuite Kylian Mbappé.

«Je ne serai jamais rassasié de gagner»