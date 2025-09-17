Une star réclame une folie, le PSG dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une seconde partie de saison dernière exceptionnelle, Gianluigi Donnarumma n'a pas été conservé par le PSG puisque Luis Enrique a réclamé un nouveau gardien de but, qui sera Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Interrogé à ce sujet, Luis Campos révèle que le portier italien a eu des exigences importantes sur le plan salarial.

Campos sort du silence pour Donnarumma « La politique du club, c'est créer une équipe. Le club est plus important que n'importe qui. Ça a changé au PSG. Donnarumma, c'est un ensemble de circonstances qui ont amené à son départ. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. On a pris du temps pour discuter la question de Gigio », lâche le directeur sportif du PSG au micro de Rothen s'enflamme, avant de poursuivre.