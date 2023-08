Une star quitte l’OM et prépare son grand retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une excellente saison avec l’OM, Alexis Sanchez n’a pas désiré activer l’option présente dans son bail pour prolonger son aventure dans la cité phocéenne. L’attaquant chilien n’a toujours pas retrouvé de club mais privilégierait un retour à l’Inter. Et il pourrait prochainement obtenir gain de cause, un an après son départ.

Si l’Olympique de Marseille a cherché pendant de longues semaines à conserver Alexis Sanchez, le principal intéressé en a décidé autrement. L’attaquant de 34 ans n’a pas répondu favorablement aux avances de Pablo Longoria malgré une excellente saison du côté du Vélodrome. L’OM a donc regardé ailleurs, recrutant notamment Pierre-Emerick Aubameyang, tandis qu’Alexis Sanchez reste sans club en ce début de saison. Mais la situation pourrait vite évoluer.



Alexis Sanchez veut revenir à l’Inter

En effet, Alexis Sanchez aurait une idée bien précise de l’identité de son prochain club. Selon la Gazzetta dello Sport , l’ancien attaquant de l’OM est décidé à retourner du côté de l’Inter pour prendre la succession, de Joaquin Correa, poussé vers la sortie.

Le départ de Joaquin Correa devrait tout débloquer