Poussé vers la sortie, il est heureux de quitter l’OM

Arrivé il y a seulement quelques mois, Ruslan Malinovskyi a déjà quitté l’Olympique de Marseille. L’Ukrainien ne faisait pas partie des plans de Marcelino et a donc décidé de retrouver un championnat qu’il connait très bien avec la Serie A, par le biais d’un prêt du côté du Genoa. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne semble pas mécontent de quitter l’OM...

Réclamé par Igor Tudor l’hiver dernier, Ruslan Malinovskyi devait être le facteur X pour relancer la saison de l’OM. Il n’a finalement jamais convaincu en dépit de la grande confiance de son ancien coach et avec l’arrivée de Marcelino, un départ est rapidement devenu inévitable.

Malinovskyi file en prêt au Genoa

Car le nouvel entraineur de l’OM n’a laissé que très peu de place au doute récemment, quand il a été interrogé sur la situation du milieu offensif ukrainien. « Ruslan Malinovskyi, c’est un joueur sur lequel on ne compte pas et qui ne sera pas retenu » a déclaré Marcelino, lors de la conférence de presse précédant la première rencontre de Ligue 1 cette saison, face au Stade de Reims (2-1). Une solution a ainsi été cherchée et l’ancien de l’Atalanta a retrouvé la Serie A, avec un prêt payant au Genoa qui pourrait rapporter 11M€ à l’OM.

« Je suis très heureux de revenir dans un championnat que je connais très bien »