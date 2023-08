Transfert surprise au PSG ?

Axel Cornic

Chipé au FC Barcelone il y a deux ans, Georginio Wijnaldum semblait avoir tout pour réussir au Paris Saint-Germain. Il ne s’est pourtant jamais imposé dans l’entrejeu parisien et la saison dernière il a été prêté à l’AS Roma, avant de revenir cet été. Il ne devrait toutefois pas rester, puisque le Néerlandais reste l’un des indésirables du PSG en cette fin de mercato.

Les flops des dernières années sont nombreux et Luis Campos s’efforce tant bien que mal à trouver une solution pour s’en débarrasser. C’est ce qui est arrivé avec Leandro Paredes et Renato Sanches, qui ont récemment quitté le PSG pour s’installer en Serie A du côté de l’AS Roma.

Il reste des lofteurs au PSG !

Il reste toutefois beaucoup à faire ! Car on peut trouver d’autres candidats au départ du côté du PSG, avec le célèbre club des lofteurs que Kylian Mbappé a quitté il y a seulement une semaine. On y retrouve notamment Julian Draxler, mais également Georginio Wijnaldum, qui ont l’un comme l’autre d’énormes salaires.

Wijnaldum en Turquie avec Icardi ?