Une star pour 70M€ : Le PSG s’est planté ?

Hormis Julien Fournier, à l’époque dirigeant de l’OGC Nice, plusieurs clubs de Ligue 1 démarchés par Willy Sagnol concernant l’éventuel transfert de Khvicha Kvaratskhelia ne l’ont pas écouté. Une erreur de jugement importante soulignée par Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube au vu de la progression fulgurante de la star géorgienne du PSG.

En 2022, le Napoli dégainait plus vite que tout le monde pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, déjà sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol avait démarché différents clubs de Ligue 1 afin de leur proposer le jeune talent à présent âgé de 24 ans et champion d’Europe avec le PSG. Mais personne, ou presque ne l’avait à l’époque écouté.

«C'est le seul club qui avait eu le nez, ou l'œil, ou bien la délicatesse de m'écouter plus profondément» « Quand je m'étais permis il y a trois ans en arrière de parler de Khvicha, de Kvara aux clubs français. A part un club, tout le monde m'avait un petit peu... pas ris au nez, mais pas pris au sérieux. Quel était le club qui m'avait écouté ? Nice. C'était Julien Fournier à l'époque, qui lui était intéressé et avait aussi discuté avec le joueur et l'agent. Malheureusement, Naples avait été un petit peu plus vite à l'époque, mais c'est le seul club qui avait eu le nez, ou l'œil, ou bien la délicatesse de m'écouter plus profondément ». a dévoilé Willy Sagnol en interview avec Ligue 1+ la semaine dernière.