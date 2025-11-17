Une star pose un lapin au PSG, tout est révélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, les stars se sont succédées depuis le lancement du projet QSI en 2011. Dani Alves a lui aussi rejoint la ville lumière à l'été 2017 après son épopée jusqu'en finale de Ligue des champions avec la Juventus. Toutefois, sa signature aurait pu intervenir bien plus tôt. Daniel Riolo raconte les coulisses d'un transfert annulé.

Entre le PSG et Dani Alves, la collaboration a été entamée en juillet 2017 après sa pige du côté de la Juventus. Néanmoins, l'ancien arrière droit du FC Barcelone aurait pu s'installer dans la capitale un peu plus tôt que prévu. C'est l'information récoltée par Daniel Riolo qui ne s'est finalement pas concrétisée.

«Le mec peut être dans l'ascenseur pour aller dans le bureau, reçoit un message, et ça peut capoter» Dans le cadre de la promotion de son livre : Le football selon moi, l'éditorialiste de RMC se trouvait sur le plateau de 100% PSG avec Pia Clemens sur Ici Paris. L'occasion pour la figure de proue de l'After Foot de revenir sur ce dossier Dani Alves. « J'avais été chauffé une première fois quand Dani Alves doit venir au PSG. Le truc est quasi fait. Mais parfois, le mec peut être dans l'ascenseur pour aller dans le bureau, reçoit un message, et ça peut capoter ».