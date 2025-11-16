Transfert XXL : Rayan Cherki balance à la télévision

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pépite du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki a fait parler son talent au-delà des frontières. En effet le joueur de 22 ans a quitté son club l'été dernier pour rejoindre Manchester City et performer dans une grande équipe européenne. Il s'agit d'une étape importante pour lui dans sa carrière et il s'en satisfait énormément.

Attaquant de grande qualité, Rayan Cherki a fait le bonheur de l'OL pendant des années. En progression, il commençait à attirer l'attention autour de lui sur le mercato. L'été dernier Manchester City en a profité pour le recruter alors que le club vivait des galères financières.

Cherki à Manchester City, il jubile A Lyon, le talent de Rayan Cherki ne faisait plus débat. De nombreux observateurs le voyaient ainsi franchir un cap en rejoignant une équipe d'un meilleur niveau et c'est à Manchester City qu'il a atterri. Il réussit en plus un début de saison admirable. « J’ai franchi un palier cet été en signant City ? Bien sûr, forcément, sinon je serais resté à Lyon si c’était pour ne pas franchir de palier. Je dois encore élever mes attentes. Je ne connais pas mes stats mais je pense qu’elles sont bonnes pour le peu de temps de jeu que j’ai. Mais je dois faire mieux, encore plus aider mon équipe » explique-t-il à Téléfoot.