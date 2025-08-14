Une star met le feu au mercato, une «folie» au PSG ?

Le Paris Saint-Germain est amené à grandement dégraisser son effectif avant la fermeture du mercato estival. Cependant, quand bien même les dirigeants feraient de cette opération une priorité, cela ne fermerait pas totalement la porte à un quatrième renfort d’ici-là. Cependant, un recrutement de star serait peu probable. Explications.
Trois. Voici le nombre de recrues estivales bouclées par le Paris Saint-Germain cet été. Deux gardiens en les personnes de Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi qu’un défenseur central : Illia Zabarnyi. Comme souligné par RMC Sport ce jeudi, les signatures des deux derniers joueurs cités étaient perçues comme étant primordiales aux yeux de la direction parisienne et surtout de Luis Enrique.
Une quatrième recrue au PSG ?
Et maintenant ? Que risque de faire le PSG dans le sens des arrivées ? Le chantier inéluctable concerne les départs à en croire RMC Sport, mais rien n’atteste à ce jour que le super champion d’Europe, titre glané mercredi soir à Udine face à Tottenham, restera muet dans ce domaine. Une chose demeurerait certaine à l’instant T : il n’y aura aucune folie économique à déplorer sur le marché d’ici la fin du mercato.
Pas de craquage au PSG
La volonté de Luis Enrique, étant sur la même longueur d’onde que la direction parisienne, serait de parvenir à doubler chaque position du terrain, sans pour autant signer de craquages financiers pour y parvenir. Le PSG aurait fait le choix de pleinement se lancer dans la course à la signature d’un joueur si ce dernier faisait totalement sens sportivement parlant. Ce ne serait pas une fin de mercato quantitative, mais qualitative.
C’est terminé pour Rodrygo ?
Que faut-il donc attendre du feuilleton Rodrygo Goes, courtisé à Liverpool, Manchester City et au PSG ? Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain ne ferait pas de folie et serait donc susceptible de ne pas miser sur un joueur de cet acabit, lui qui semble être valorisé à 100M€ minimum par les hauts représentants du Real Madrid. De toute manière, le Brésilien n’avait qu’une chance infime de venir au PSG puisque son arrivée était conditionnée à Bradley Barcola selon le journaliste Fabrizio Romano. « Au PSG, si Barcola décide de partir, si Liverpool s'attaque à lui, Rodrygo pourrait être une option. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a aucune négociation entre le PSG et Rodrygo, entre le PSG et le Real, entre Liverpool et Barcola et entre Liverpool et le PSG ».