Une star met le feu au mercato, une «folie» au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est amené à grandement dégraisser son effectif avant la fermeture du mercato estival. Cependant, quand bien même les dirigeants feraient de cette opération une priorité, cela ne fermerait pas totalement la porte à un quatrième renfort d’ici-là. Cependant, un recrutement de star serait peu probable. Explications.

Trois. Voici le nombre de recrues estivales bouclées par le Paris Saint-Germain cet été. Deux gardiens en les personnes de Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi qu’un défenseur central : Illia Zabarnyi. Comme souligné par RMC Sport ce jeudi, les signatures des deux derniers joueurs cités étaient perçues comme étant primordiales aux yeux de la direction parisienne et surtout de Luis Enrique.

Une quatrième recrue au PSG ? Et maintenant ? Que risque de faire le PSG dans le sens des arrivées ? Le chantier inéluctable concerne les départs à en croire RMC Sport, mais rien n’atteste à ce jour que le super champion d’Europe, titre glané mercredi soir à Udine face à Tottenham, restera muet dans ce domaine. Une chose demeurerait certaine à l’instant T : il n’y aura aucune folie économique à déplorer sur le marché d’ici la fin du mercato.

Pas de craquage au PSG La volonté de Luis Enrique, étant sur la même longueur d’onde que la direction parisienne, serait de parvenir à doubler chaque position du terrain, sans pour autant signer de craquages financiers pour y parvenir. Le PSG aurait fait le choix de pleinement se lancer dans la course à la signature d’un joueur si ce dernier faisait totalement sens sportivement parlant. Ce ne serait pas une fin de mercato quantitative, mais qualitative.