Une star lâchée par le PSG, son agent sort du silence

Axel Cornic

Après des longs mois de spéculations, Victor Osimhen a enfin trouvé un nouveau club. L’attaquant du Napoli, notamment lié au Paris Saint-Germain en ce mercato estival, a été prêté à Galatasaray tout récemment. Un choix surprenant, mais qui pourrait permettre au Nigérian de se relancer après une période extrêmement tendue.

Il a fallu une trentaine d’années au Napoli pour trouver le Scudetto, mais moins d’un an pour oublier le grand artisan de cet exploit. Porté aux nues par les supporters, Victor Osimhen est devenu un véritable paria ces dernières semaines et a même été exclu de la liste pour la Serie A, risquant dont de passer les six prochains mois sans jouer en regardant Romelu Lukaku jouer à sa place.

Mercato : Cristiano Ronaldo réclame le transfert d’un ancien du PSG ! https://t.co/ArrGFwCS2a pic.twitter.com/TtP9TH6IwV — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

Osimhen file à Galatasaray

Il portera les couleurs de Galatasaray cette saison, mais il ne s’agit que d’un prêt sec sans option d’achat. Et Victor Osimhen pourrait même se libérer dès le prochain mercato hivernal, puisque les médias italiens parlent d’une clause unilatérale pour casser son prêt en Turquie. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG n’était pas intéressé cet été, mais reste à voir si les dirigeants changeront d’avis dans quelques mois. Avec Luis Enrique cela semble peu probable, puisqu’il ne serait pas du tout fan du joueur.

« Nouveau voyage, nouveau défi ! »

En attendant, autour d’Osimhen on se félicite d’avoir trouvé cette solution sur le fil et c’est notamment le cas de Roberto Calenda, son agent. « Allez Victor ! Nouveau voyage, nouveau défi ! Le passé est un cadeau pour ceux qui savent l'apprécier. Le futur arrive ! Merci Galatasaray » a écrit l’homme de mercato italien, sur son compte X. Une sortie assez surprenante, puisque plusieurs sources proches du dossier ont parlé de grosses tensions voire même d’une cassure entre l'agent et son joueur, qui aurait personnellement mené les négociations avec Galatasaray.