Une star fait ses adieux au PSG, «j'ai pris une claque !»

Arrivé en 2021 et héros de la dernière Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au Paris Saint-Germain. Les dirigeants ont décidé de miser sur Lucas Chevalier et l’international italien doit désormais se trouver un nouveau club, avant la fin du mercato estival.
C’est l’été des séparation choc. Alors que l’OM a placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, au PSG on souhaite se débarrasser de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde. Les difficultés rencontrées pour sa prolongation de contrat auraient agacé les dirigeants parisiens, qui n’ont pas tardé à lui trouver un remplaçant avec Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.
Donnarumma vers City ?
S’il ne souhaite pas vivre une saison très compliquée, Donnaruma va devoir se trouver un nouveau club en cette fin de mercato. Plusieurs médias parlent de Manchester City, qui doit d’abord trouver un accord avec Galatasaray pour Ederson, avant de faire quoi que ce soit. A en croire les dernières indiscrétions, un accord avec le PSG pourrait être trouvé autour des 30 ou 35M€, avec le capitaine de la Squadra Azzurra qui devrait toucher autour des 10M€ net par an.
« J'ai été bluffé par les images de Donnarumma au Parc des Princes »
En attendant, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes lors de la dernière journée de Ligue 1, ce qui a fait son petit effet. « Sincèrement, j'ai été bluffé par les images de Donnarumma au Parc des Princes. Ça m’a fait quelque chose » a déclaré Walid Acherchour, dans l’After Foot de ce mardi soir sur RMC. « De voir Luis Campos et Luis Enrique derrière lui, avec Marquinhos, les supporters, son émotion... J'ai pris une claque ! Il sort finalement par la grande porte. Après faut que ça se finisse, parce que s’il reste au club, ça m’ennuyait ».