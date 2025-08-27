Une star fait ses adieux au PSG, «j'ai pris une claque !»

Axel Cornic

Arrivé en 2021 et héros de la dernière Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a plus sa place au Paris Saint-Germain. Les dirigeants ont décidé de miser sur Lucas Chevalier et l’international italien doit désormais se trouver un nouveau club, avant la fin du mercato estival.

C’est l’été des séparation choc. Alors que l’OM a placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, au PSG on souhaite se débarrasser de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde. Les difficultés rencontrées pour sa prolongation de contrat auraient agacé les dirigeants parisiens, qui n’ont pas tardé à lui trouver un remplaçant avec Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.

Donnarumma vers City ? S’il ne souhaite pas vivre une saison très compliquée, Donnaruma va devoir se trouver un nouveau club en cette fin de mercato. Plusieurs médias parlent de Manchester City, qui doit d’abord trouver un accord avec Galatasaray pour Ederson, avant de faire quoi que ce soit. A en croire les dernières indiscrétions, un accord avec le PSG pourrait être trouvé autour des 30 ou 35M€, avec le capitaine de la Squadra Azzurra qui devrait toucher autour des 10M€ net par an.