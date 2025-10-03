Une star du PSG veut claquer la porte, Riolo balance en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En février dernier, Nuno Mendes a prolongé son contrat avec le PSG. Le voilà aujourd’hui lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Toutefois, ça aurait pu se passer différemment avec le latéral portugais. En effet, comme l’a annoncé Daniel Riolo, juste avant de parapher un nouveau bail avec le PSG, Mendes avait visiblement quelques envies d’ailleurs.

Elu homme du match ce mercredi face au FC Barcelone, Nuno Mendes a brillé une nouvelle fois avec le PSG. Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le Portugais fait le bonheur du club de la capitale, qui n’a pas hésité à le prolonger jusqu’en 2029 en février dernier. De quoi mettre par la même occasion fin au feuilleton d’un potentiel départ de Mendes, lui qui avait pourtant envisagé la possibilité de quitter le PSG.

« Il a pensé à s’en aller » Alors que Nuno Mendes ne devrait désormais pas quitter le PSG de sitôt, le voir faire ses valises aurait pu se produire il y a quelques mois. C’est ce qu’a annoncé Daniel Riolo lors de l’After Foot. « On ne le dira jamais assez, à l’hiver, il a pensé à s’en aller car il ne s'épanouissait pas », a-t-il ainsi balancé à propos de Nuno Mendes.