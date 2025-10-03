Une star du PSG veut claquer la porte, Riolo balance en direct !

En février dernier, Nuno Mendes a prolongé son contrat avec le PSG. Le voilà aujourd’hui lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Toutefois, ça aurait pu se passer différemment avec le latéral portugais. En effet, comme l’a annoncé Daniel Riolo, juste avant de parapher un nouveau bail avec le PSG, Mendes avait visiblement quelques envies d’ailleurs.
Elu homme du match ce mercredi face au FC Barcelone, Nuno Mendes a brillé une nouvelle fois avec le PSG. Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste, le Portugais fait le bonheur du club de la capitale, qui n’a pas hésité à le prolonger jusqu’en 2029 en février dernier. De quoi mettre par la même occasion fin au feuilleton d’un potentiel départ de Mendes, lui qui avait pourtant envisagé la possibilité de quitter le PSG.
« Il a pensé à s’en aller »
Alors que Nuno Mendes ne devrait désormais pas quitter le PSG de sitôt, le voir faire ses valises aurait pu se produire il y a quelques mois. C’est ce qu’a annoncé Daniel Riolo lors de l’After Foot. « On ne le dira jamais assez, à l’hiver, il a pensé à s’en aller car il ne s'épanouissait pas », a-t-il ainsi balancé à propos de Nuno Mendes.
« Ils lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait »
Récemment, c’est Fabrice Hawkins qui avait également parlé de ce potentiel départ de Nuno Mendes il y a quelques mois du PSG. Le journaliste de RMC avait alors confié : « C’est vrai qu’à un moment donné, c’était très tendu. Il avait plusieurs clubs notamment en Angleterre qui lui faisaient les yeux doux qui lui proposaient 3-4 fois ce qu’il gagnait ».