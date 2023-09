Une star du PSG réclame son transfert en privé

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a décidé de se débarrasser de plusieurs stars. Le club de la capitale a ainsi laissé Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar filer lors de ce mercato estival. Mais une autre pourrait bien suivre avec Marco Verratti. La formation parisienne est ouverte à son transfert. Et l'Italien ne serait pas opposé à une nouvelle aventure ailleurs.

Après Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar, le PSG aurait l’intention de poursuivre son ménage et d’éjecter une nouvelle star. Le club de la capitale ne serait pas contre le départ de Marco Verratti. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que le milieu de terrain est très proche de la sortie. Et ce dernier ne serait pas opposé à un transfert, alors que le mercato a fermé ses portes dans la majorité des pays en Europe.

PSG - Verratti : Un homme a tout changé pour son transfert https://t.co/IfLT9hfA3C pic.twitter.com/wAXC1mOPfW — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Verratti veut un nouveau défi

D’après les informations de Média Foot , Marco Verratti aurait en effet envie de partir. Lorsqu’il s’est entretenu avec Luis Campos cet été, l’international italien aurait fait savoir qu’il souhaitait relever un nouveau défi et donc quitter le club de la capitale. Reste maintenant à savoir où il rebondira.

Le Qatar pousse pour le recruter

Convoité par Galatasaray et l’Arabie Saoudite, Marco Verratti se rapprocherait de plus en plus du Qatar. Al-Arabi pousse depuis plusieurs jours pour s’attacher les services de la star de 30 ans. Le PSG n’a pas fermé la porte au club qatarien, bien au contraire. À suivre...