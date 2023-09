Une star du PSG pourrait convaincre le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin de la saison, Kylian Mbappé va encore faire parler de lui et de son avenir. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain et qu'un départ libre n'est donc toujours pas à écarter. Dans cette optique, le club de la capitale pourrait rapidement s'activer afin de lui trouver un remplaçant. Et Marquinhos pourrait aider sa direction.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? La question risque d'animer les débats dans les prochaines semaines puisque le contrat de l'international français s'achève en juin prochain. Par conséquent, un départ libre est toujours envisageable, tout comme un transfert s'il venait à prolonger son bail dans les prochaines semaines.

Le PSG veut Rodrygo

Quoi qu'il en soit, selon les informations d' OK Diario , le PSG prépare le départ de Kylian Mbappé et serait ainsi à la recherche de nouveaux joueurs offensifs. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait notamment à Rodrygo selon le média espagnol.

Marquinhos en intermédiaire de luxe ?