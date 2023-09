Mbappé : Le PSG a déjà choisi son remplaçant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé devrait continuer à faire parler de lui sur le mercato. Et pour cause, bien que les premières discussions auraient démarré pour une prolongation avec le PSG, le Real Madrid reste à l'affût. Conscient de la situation, le club de la capitale pourrait déjà avoir identifié le remplaçant du crack de Bondy.

Le PSG aura vécu un mercato très agité. Bien évidemment, le recrutement parisien avait grandement parler puisque plusieurs joueurs importants ont débarqué. Mais dans le sens des départs aussi le PSG s'est distingué en se séparant de nombreux indésirables, à commencer par Neymar, qui a rapporté 90M€ aux Parisiens.

Mbappé sur le départ en 2024 ?

Mais le feuilleton Mbappé a également agité l'été du PSG. Et pour cause, l'attaquant français a d'abord été écarté du groupe après son refus d'activer l'option dans son contrat pour prolonger, avant d'être réintégré mi-août. Mais il n'a toujours pas prolongé, ce qui sème le doute sur son avenir. A tel point que selon les informations d' OK Diario , le PSG a déjà acté le départ de Kylian Mbappé en 2024.

Le PSG pourrait foncer sur Vinicius