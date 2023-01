Une star du PSG en grand danger ?

Axel Cornic

Capitaine et figure emblématique du projet QSI, Marquinhos traverse une période compliquée au Paris Saint-Germain. Ses prestations sont critiquées depuis un an et certains assurent même qu’il ne serait plus indispensable, alors que tous les entraineurs passés à Paris en ont fait un pilier de leur dispositif. Et les choses pourraient bouger avec l’arrivée eventuelle de Milan Skriniar, grande priorité de Luis Campos.

Les prolongations sont un sujet très discuté au PSG, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. C’est le cas avec Marquinhos, dont le contrat se termine en juin 2024 et qui est devenu au fil du temps un véritable symbole du club. Mais va-t-il le rester encore longtemps ?

Le PSG peut enfin se racheter auprès de Kylian Mbappé https://t.co/ZGXPZkmME0 pic.twitter.com/YJZo6EHNjW — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Skriniar, un grand danger pour Marquinhos ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Marquinhos va devoir montrer sa véritable valeur si jamais Milan Skriniar débarque au PSG. Considéré comme l’un des plus grands défenseurs de Serie A, le Slovaque est redevenu une priorité selon nos informations.

Un capitaine plus invulnérable

Avec Skriniar, la hiérarchie en défense pourrait changer et Marquinhos est l’un des joueurs pointés du doigt par le quotidien italien. Il faut dire que le Brésilien n’est plus aussi convaincant qu’avant, sans oublier les débats autour de son capitanat et le rôle de plus en plus important de Kylian Mbappé.