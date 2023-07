Une star avec Mbappé, le rêve du PSG déjà plombé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes dans le dossier Harry Kane. Présenté comme la priorité de Luis Enrique, l'attaquant de Tottenham aurait repoussé une offre du PSG. En réalité, le joueur aurait une préférence pour le Bayern Munich. Raison pour laquelle le Qatar ne doit pas insister selon l'avis de Daniel Riolo.

A la recherche d'un numéro 9, le PSG a lancé plusieurs dossiers en coulisses. Mais la priorité de Luis Enrique se nommerait Harry Kane (Tottenham). Le technicien espagnol souhaiterait l'associer à Kylian Mbappé sur le front de l'attaque.

« Kane-Mbappé, un duo qui marche très fort »

Sur le papier, cette association pourrait faire des merveilles. « Kane-Mbappé, ça peut faire un duo qui marche très fort. Un duo complémentaire ? Ça oui » a confié Daniel Riolo. Mais selon lui, le PSG ne doit pas insister dans ce dossier. Pour quelle raison ? Selon Bild , Kane privilégierait un départ au Bayern Munich.

Riolo évoque un bémol