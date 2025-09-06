Une star au PSG : Le transfert qui a failli capoter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Khvicha Kvaratskhelia a acquis le statut de star depuis son transfert au Napoli en 2022. S'en sont suivis un sacre de Serie A, une participation à l'Euro 2024 avec la Géorgie et une Ligue des champions au PSG. Néanmoins, le club parisien n'avait pas bougé lorsque Willy Sagnol testait le marché des clubs français en 2022, au contraire de l'OGC Nice.

A l'été 2022, Khvicha Kvaratskhelia a quitté la Géorgie et le Dinamo Batoumi pour rejoindre un grand club européen : le Napoli. Cependant, Willy Sagnol avait démarché plusieurs clubs français afin que le jeune talent qu'il avait connu les mois précédents en sélection géorgienne puisse rejoindre la Ligue 1.

«A part un club, tout le monde m'avait un petit peu... pas ris au nez, mais pas pris au sérieux» Sans les citer au cours de son interview accordée à Ligue 1+, Willy Sagnol a expliqué avoir été gentimment recalé par ses interlocuteurs à l'exception de Julien Fournier, directeur sportif de l'OGC Nice à l'époque. « Quand je m'étais permis il y a trois ans en arrière de parler de Khvicha, de Kvara aux clubs français. A part un club, tout le monde m'avait un petit peu... pas ris au nez, mais pas pris au sérieux. Quel était le club qui m'avait écouté ? Nice. C'était Julien Fournier à l'époque, qui lui était intéressé et avait aussi discuté avec le joueur et l'agent ».