Une star attend un appel du PSG

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Pour le moment, aucune décision ne semble avoir été prise au sujet du défenseur espagnol qui réalise une saison intéressante à Paris. Mais l'ancien capitaine du Real Madrid semble en revanche avoir les idées claires, il attend une offre de prolongation.

Alors que l'avenir de Lionel Messi ne semble plus être au PSG, une autre star se retrouve dans la même situation, à savoir Sergio Ramos. L'ancien défenseur du Real Madrid voit effectivement son contrat s'achever en juin prochain. Mais après une première saison plombée par les blessures, l'Espagnol est revenu à un très bon niveau et semble avoir laissé de côté ses pépins physiques. A tel point que Sergio Ramos est le troisième joueur de champ le plus utilisé. Avec 3068 minutes disputées cette saison, l'Espagnol est seulement devancé par Marquinhos (3184 minutes) et Lionel Messi (3097 minutes). Et cela fait forcément réfléchir les Parisiens.

Sergio Ramos espère une offre du PSG

Par conséquent, une prolongation de contrat n'est pas exclure pour Sergio Ramos. Et cela tombe bien puisque selon les informations de Mundo Deportivo , l'ancien capitaine du Real Madrid n'attend que ça. Bien décidé à poursuivre sa carrière au plus haut niveau, l'Espagnol souhaite s'offrir une dernière chance d'accrocher une nouvelle Ligue des champions à son palmarès. Et cela passe donc par une prolongation au PSG.

