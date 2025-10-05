«Une star absolue» au PSG pour 22M€ : Transfert confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des paradoxes qui entoure la situation de Lee Kang-In au PSG. Recruté pour 22M€ en 2023, le Sud-Coréen est une énorme star dans son pays, mais il n'est qu'un joueur secondaire à Paris. Par conséquent, un transfert dès cet hiver semble de plus en plus probable pour l'ancien joueur de Valence.

Immense star en Corée du Sud, Lee Kang-In peine à trouver sa place du côté du PSG où il occupe un rôle secondaire. A tel point que Luis Enrique lui a préféré les Titis Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu au coup d'envoi du choc à Barcelone mercredi soir. Pour Dominique Séverac, un transfert cet hiver n'est absolument pas à exclure.

«Lee est une star absolue en Corée du Sud» « C'est surtout Lee qui vit le plus mal cette situation. N'oublions pas qu'il est une star absolue en Corée du Sud où les débats ne portent pas sur le niveau de jeu du PSG mais sur le statut de remplaçant de Lee. Cela le conforte dans l'idée qu'il devrait jouer. Je le verrais bien partir cet hiver. Dans ce cas-là, il serait immédiatement remplacé par une recrue polyvalente comme lui », confie-t-il dans un chat accordé sur le site du Parisien avant d'évoquer le cas de Gonçalo Ramos.